Type Color

Le type color est prévu pour stocker les informations de couleur et occupe 4 octets en mémoire. Le premier octet est ignoré, les 3 octets suivants contiennent les composantes RGB.

Les constantes de couleur peuvent être représentées de 3 façons : littéralement, par des entiers ou par un nom (seulement pour les couleurs Web nommées).

La représentation littérale consiste en 3 parties représentant les valeurs numériques des 3 principales composantes : rouge, vert et bleu. La constante commence avec C et est entourée de guillemets simples. Les valeurs numériques de la composante d'une couleur sont dans l'intervalle de 0 à 255.

La représentation par valeur entière est faite sous la forme d'un nombre décimal ou hexadécimal. Un nombre hexadécimal ressemble à 0x00BBGGRR, où RR est la valeur du rouge, GG - celle du vert et BB - celle du bleu. Les constantes décimales ne sont pas directement reflétés en RGB. Elles représentent la valeur décimale de la représentation hexadécimale.

Des couleurs spécifiques correspondent aux couleurs Web.

Exemples :

//--- Litteraux

C'128,128,128' // Gris

C'0x00,0x00,0xFF' // Bleu

// noms des couleurs

clrRed // Rouge

clrYellow // Jaune

clrBlack // Noir

//--- Représentations intégrales

0xFFFFFF // Blanc

16777215 // Blanc

0x008000 // Vert

32768 // Vert

Voir aussi

Couleurs Web, ColorToString, StringToColor, Conversion de Type