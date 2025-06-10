Divisas / QSG
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
QSG: QuantaSing Group Limited - American Depositary Shares
9.94 USD 0.21 (2.07%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de QSG de hoy ha cambiado un -2.07%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 8.63, mientras que el máximo ha alcanzado 10.03.
Siga la dinámica de la pareja de divisas QuantaSing Group Limited - American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QSG News
- QuantaSing Group Limited (QSG) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- QuantaSing Group Limited 2025 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:QSG) 2025-09-17
- Uber, Avago slide while American Express gains among Wednesday’s market cap stock movers
- Transcripción de llamada de resultados: QuantaSing muestra fuerte crecimiento en T4 2025
- Transcripción del informe de resultados: El cuarto trimestre de 2025 de QuantaSing muestra un fuerte crecimiento de ingresos
- Earnings call transcript: QuantaSing’s Q4 2025 shows strong revenue growth
- QuantaSing: Is The Next Pop Mart? (NASDAQ:QSG)
- Tesla, Oracle lead Friday’s market cap stock movers
- Tesla and Oracle Among Market Cap Stock Movers on Friday
- IBEX, Tesla, IonQ, Warner Bros. Discovery And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Figure Technology (NASDAQ:FIGR), Six Flags Entertainment (NYSE:FUN)
- QuantaSing Group Grows Cash in Q1 2025
- TJX Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Rocket Pharmaceuticals, Guess? And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Almonty Indus (NASDAQ:ALM), Aspen Insurance Hldgs (NYSE:AHL)
- QuantaSing to acquire remaining stake in pop toy firm Letsvan
- MP Materials, CoreWeave, Trade Desk And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Apple (NASDAQ:AAPL), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
- QuantaSing: Letsvan To Unlock Growth; Initiate With Buy Rating
- Smith & Wesson Brands Posts Weak Q4 Results, Joins Aptevo Therapeutics And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Aptevo Therapeutics (NASDAQ:APVO), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Why Cheetah Mobile Shares Are Trading Higher By Over 11%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aptevo Therapeutics (NASDAQ:APVO), Arqit Quantum (NASDAQ:ARQQ)
- Oxford Industries, GameStop, Boeing And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - DeFi Development (NASDAQ:DFDV), Boeing (NYSE:BA)
- SailPoint Posts Upbeat Earnings, Joins Ouster, Dave & Buster's Entertainment And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Advantage Solutions (NASDAQ:ADV), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- QuantaSing: The Letsvan Play Unwrapped (NASDAQ:QSG)
- Uncut Gems: 5 Stocks Set To Shine Amid U.S.-China Trade Talks
- This Yum! Brands Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Tuesday - ArcBest (NASDAQ:ARCB), Domino's Pizza (NASDAQ:DPZ)
- Citi sees upside for QSG shares with new catalyst watch
- Citi raises Quantasing stock rating, targets $9.52
Rango diario
8.63 10.03
Rango anual
1.60 15.64
- Cierres anteriores
- 10.15
- Open
- 10.03
- Bid
- 9.94
- Ask
- 10.24
- Low
- 8.63
- High
- 10.03
- Volumen
- 4.503 K
- Cambio diario
- -2.07%
- Cambio mensual
- 24.25%
- Cambio a 6 meses
- 126.94%
- Cambio anual
- 300.81%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B