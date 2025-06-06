FiyatlarBölümler
QSG: QuantaSing Group Limited - American Depositary Shares

9.98 USD 1.16 (13.15%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

QSG fiyatı bugün 13.15% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 9.13 ve Yüksek fiyatı olarak 9.98 aralığında işlem gördü.

QuantaSing Group Limited - American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
9.13 9.98
Yıllık aralık
1.60 15.64
Önceki kapanış
8.82
Açılış
9.18
Satış
9.98
Alış
10.28
Düşük
9.13
Yüksek
9.98
Hacim
1.609 K
Günlük değişim
13.15%
Aylık değişim
24.75%
6 aylık değişim
127.85%
Yıllık değişim
302.42%
