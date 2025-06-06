Valute / QSG
QSG: QuantaSing Group Limited - American Depositary Shares
9.98 USD 1.16 (13.15%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio QSG ha avuto una variazione del 13.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.13 e ad un massimo di 9.98.
Segui le dinamiche di QuantaSing Group Limited - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
QSG News
Intervallo Giornaliero
9.13 9.98
Intervallo Annuale
1.60 15.64
- Chiusura Precedente
- 8.82
- Apertura
- 9.18
- Bid
- 9.98
- Ask
- 10.28
- Minimo
- 9.13
- Massimo
- 9.98
- Volume
- 1.609 K
- Variazione giornaliera
- 13.15%
- Variazione Mensile
- 24.75%
- Variazione Semestrale
- 127.85%
- Variazione Annuale
- 302.42%
20 settembre, sabato