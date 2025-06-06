QuotazioniSezioni
QSG: QuantaSing Group Limited - American Depositary Shares

9.98 USD 1.16 (13.15%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio QSG ha avuto una variazione del 13.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.13 e ad un massimo di 9.98.

Segui le dinamiche di QuantaSing Group Limited - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
9.13 9.98
Intervallo Annuale
1.60 15.64
Chiusura Precedente
8.82
Apertura
9.18
Bid
9.98
Ask
10.28
Minimo
9.13
Massimo
9.98
Volume
1.609 K
Variazione giornaliera
13.15%
Variazione Mensile
24.75%
Variazione Semestrale
127.85%
Variazione Annuale
302.42%
20 settembre, sabato