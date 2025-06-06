通貨 / QSG
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
QSG: QuantaSing Group Limited - American Depositary Shares
8.82 USD 1.12 (11.27%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
QSGの今日の為替レートは、-11.27%変化しました。日中、通貨は1あたり8.81の安値と10.50の高値で取引されました。
QuantaSing Group Limited - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QSG News
- QuantaSing Group Limited (QSG) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- QuantaSing Group Limited 2025 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:QSG) 2025-09-17
- Uber, Avago slide while American Express gains among Wednesday’s market cap stock movers
- QuantaSing社の2025年第4四半期決算：力強い収益成長を示す
- Earnings call transcript: QuantaSing’s Q4 2025 shows strong revenue growth
- QuantaSing: Is The Next Pop Mart? (NASDAQ:QSG)
- Tesla, Oracle lead Friday’s market cap stock movers
- Tesla and Oracle Among Market Cap Stock Movers on Friday
- IBEX, Tesla, IonQ, Warner Bros. Discovery And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Figure Technology (NASDAQ:FIGR), Six Flags Entertainment (NYSE:FUN)
- QuantaSing Group Grows Cash in Q1 2025
- TJX Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Rocket Pharmaceuticals, Guess? And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Almonty Indus (NASDAQ:ALM), Aspen Insurance Hldgs (NYSE:AHL)
- QuantaSing to acquire remaining stake in pop toy firm Letsvan
- MP Materials, CoreWeave, Trade Desk And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Apple (NASDAQ:AAPL), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
- QuantaSing: Letsvan To Unlock Growth; Initiate With Buy Rating
- Smith & Wesson Brands Posts Weak Q4 Results, Joins Aptevo Therapeutics And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Aptevo Therapeutics (NASDAQ:APVO), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Why Cheetah Mobile Shares Are Trading Higher By Over 11%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aptevo Therapeutics (NASDAQ:APVO), Arqit Quantum (NASDAQ:ARQQ)
- Oxford Industries, GameStop, Boeing And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - DeFi Development (NASDAQ:DFDV), Boeing (NYSE:BA)
- SailPoint Posts Upbeat Earnings, Joins Ouster, Dave & Buster's Entertainment And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Advantage Solutions (NASDAQ:ADV), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- QuantaSing: The Letsvan Play Unwrapped (NASDAQ:QSG)
- Uncut Gems: 5 Stocks Set To Shine Amid U.S.-China Trade Talks
- This Yum! Brands Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Tuesday - ArcBest (NASDAQ:ARCB), Domino's Pizza (NASDAQ:DPZ)
- Citi sees upside for QSG shares with new catalyst watch
- Citi raises Quantasing stock rating, targets $9.52
- QuantaSing Group Limited 2025 Q3 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:QSG)
1日のレンジ
8.81 10.50
1年のレンジ
1.60 15.64
- 以前の終値
- 9.94
- 始値
- 9.70
- 買値
- 8.82
- 買値
- 9.12
- 安値
- 8.81
- 高値
- 10.50
- 出来高
- 2.057 K
- 1日の変化
- -11.27%
- 1ヶ月の変化
- 10.25%
- 6ヶ月の変化
- 101.37%
- 1年の変化
- 255.65%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K