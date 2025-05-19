КотировкиРазделы
QSG: QuantaSing Group Limited - American Depositary Shares

10.15 USD 0.55 (5.73%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс QSG за сегодня изменился на 5.73%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.43, а максимальная — 10.69.

Следите за динамикой QuantaSing Group Limited - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
9.43 10.69
Годовой диапазон
1.60 15.64
Предыдущее закрытие
9.60
Open
10.17
Bid
10.15
Ask
10.45
Low
9.43
High
10.69
Объем
3.507 K
Дневное изменение
5.73%
Месячное изменение
26.88%
6-месячное изменение
131.74%
Годовое изменение
309.27%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.