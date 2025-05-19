Валюты / QSG
QSG: QuantaSing Group Limited - American Depositary Shares
10.15 USD 0.55 (5.73%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс QSG за сегодня изменился на 5.73%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.43, а максимальная — 10.69.
Следите за динамикой QuantaSing Group Limited - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости QSG
- QuantaSing: Is The Next Pop Mart? (NASDAQ:QSG)
- Tesla, Oracle lead Friday’s market cap stock movers
- Tesla and Oracle Among Market Cap Stock Movers on Friday
- IBEX, Tesla, IonQ, Warner Bros. Discovery And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Figure Technology (NASDAQ:FIGR), Six Flags Entertainment (NYSE:FUN)
- QuantaSing Group Grows Cash in Q1 2025
- TJX Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Rocket Pharmaceuticals, Guess? And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Almonty Indus (NASDAQ:ALM), Aspen Insurance Hldgs (NYSE:AHL)
- QuantaSing to acquire remaining stake in pop toy firm Letsvan
- MP Materials, CoreWeave, Trade Desk And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Apple (NASDAQ:AAPL), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
- QuantaSing: Letsvan To Unlock Growth; Initiate With Buy Rating
- Smith & Wesson Brands Posts Weak Q4 Results, Joins Aptevo Therapeutics And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Aptevo Therapeutics (NASDAQ:APVO), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Why Cheetah Mobile Shares Are Trading Higher By Over 11%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aptevo Therapeutics (NASDAQ:APVO), Arqit Quantum (NASDAQ:ARQQ)
- Oxford Industries, GameStop, Boeing And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - DeFi Development (NASDAQ:DFDV), Boeing (NYSE:BA)
- SailPoint Posts Upbeat Earnings, Joins Ouster, Dave & Buster's Entertainment And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Advantage Solutions (NASDAQ:ADV), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- QuantaSing: The Letsvan Play Unwrapped (NASDAQ:QSG)
- Uncut Gems: 5 Stocks Set To Shine Amid U.S.-China Trade Talks
- This Yum! Brands Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Tuesday - ArcBest (NASDAQ:ARCB), Domino's Pizza (NASDAQ:DPZ)
- Citi sees upside for QSG shares with new catalyst watch
- Citi raises Quantasing stock rating, targets $9.52
- QuantaSing Group Limited 2025 Q3 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:QSG)
- QuantaSing Group Limited (QSG) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- quantasing group ltd discloses q3 fiscal 2025 financial results
- QuantaSing Announces Unaudited Financial Results for the Third Quarter of Fiscal Year 2025
- QuantaSing to Report Third Fiscal Quarter Financial Results on June 6, 2025
- CI&T, Novavax, Paramount Group And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Avino Silver & Gold Mines (AMEX:ASM), BGC Group (NASDAQ:BGC)
Дневной диапазон
9.43 10.69
Годовой диапазон
1.60 15.64
- Предыдущее закрытие
- 9.60
- Open
- 10.17
- Bid
- 10.15
- Ask
- 10.45
- Low
- 9.43
- High
- 10.69
- Объем
- 3.507 K
- Дневное изменение
- 5.73%
- Месячное изменение
- 26.88%
- 6-месячное изменение
- 131.74%
- Годовое изменение
- 309.27%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.