QSG: QuantaSing Group Limited - American Depositary Shares
8.82 USD 1.12 (11.27%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von QSG hat sich für heute um -11.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.81 bis zu einem Hoch von 10.50 gehandelt.
Verfolgen Sie die QuantaSing Group Limited - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
8.81 10.50
Jahresspanne
1.60 15.64
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.94
- Eröffnung
- 9.70
- Bid
- 8.82
- Ask
- 9.12
- Tief
- 8.81
- Hoch
- 10.50
- Volumen
- 2.057 K
- Tagesänderung
- -11.27%
- Monatsänderung
- 10.25%
- 6-Monatsänderung
- 101.37%
- Jahresänderung
- 255.65%
