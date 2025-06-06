KurseKategorien
Währungen / QSG
Zurück zum Aktien

QSG: QuantaSing Group Limited - American Depositary Shares

8.82 USD 1.12 (11.27%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von QSG hat sich für heute um -11.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.81 bis zu einem Hoch von 10.50 gehandelt.

Verfolgen Sie die QuantaSing Group Limited - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

QSG News

Tagesspanne
8.81 10.50
Jahresspanne
1.60 15.64
Vorheriger Schlusskurs
9.94
Eröffnung
9.70
Bid
8.82
Ask
9.12
Tief
8.81
Hoch
10.50
Volumen
2.057 K
Tagesänderung
-11.27%
Monatsänderung
10.25%
6-Monatsänderung
101.37%
Jahresänderung
255.65%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K