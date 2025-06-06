Moedas / QSG
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
QSG: QuantaSing Group Limited - American Depositary Shares
9.01 USD 0.93 (9.36%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do QSG para hoje mudou para -9.36%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 8.91 e o mais alto foi 10.50.
Veja a dinâmica do par de moedas QuantaSing Group Limited - American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QSG Notícias
- QuantaSing Group Limited (QSG) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- QuantaSing Group Limited 2025 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:QSG) 2025-09-17
- Uber, Avago slide while American Express gains among Wednesday’s market cap stock movers
- Transcrição da teleconferência de resultados: 4º tri da QuantaSing mostra forte crescimento de receita
- Earnings call transcript: QuantaSing’s Q4 2025 shows strong revenue growth
- QuantaSing: Is The Next Pop Mart? (NASDAQ:QSG)
- Tesla, Oracle lead Friday’s market cap stock movers
- Tesla and Oracle Among Market Cap Stock Movers on Friday
- IBEX, Tesla, IonQ, Warner Bros. Discovery And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Figure Technology (NASDAQ:FIGR), Six Flags Entertainment (NYSE:FUN)
- QuantaSing Group Grows Cash in Q1 2025
- TJX Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Rocket Pharmaceuticals, Guess? And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Almonty Indus (NASDAQ:ALM), Aspen Insurance Hldgs (NYSE:AHL)
- QuantaSing to acquire remaining stake in pop toy firm Letsvan
- MP Materials, CoreWeave, Trade Desk And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Apple (NASDAQ:AAPL), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
- QuantaSing: Letsvan To Unlock Growth; Initiate With Buy Rating
- Smith & Wesson Brands Posts Weak Q4 Results, Joins Aptevo Therapeutics And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Aptevo Therapeutics (NASDAQ:APVO), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Why Cheetah Mobile Shares Are Trading Higher By Over 11%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aptevo Therapeutics (NASDAQ:APVO), Arqit Quantum (NASDAQ:ARQQ)
- Oxford Industries, GameStop, Boeing And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - DeFi Development (NASDAQ:DFDV), Boeing (NYSE:BA)
- SailPoint Posts Upbeat Earnings, Joins Ouster, Dave & Buster's Entertainment And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Advantage Solutions (NASDAQ:ADV), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- QuantaSing: The Letsvan Play Unwrapped (NASDAQ:QSG)
- Uncut Gems: 5 Stocks Set To Shine Amid U.S.-China Trade Talks
- This Yum! Brands Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Tuesday - ArcBest (NASDAQ:ARCB), Domino's Pizza (NASDAQ:DPZ)
- Citi sees upside for QSG shares with new catalyst watch
- Citi raises Quantasing stock rating, targets $9.52
- QuantaSing Group Limited 2025 Q3 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:QSG)
Faixa diária
8.91 10.50
Faixa anual
1.60 15.64
- Fechamento anterior
- 9.94
- Open
- 9.70
- Bid
- 9.01
- Ask
- 9.31
- Low
- 8.91
- High
- 10.50
- Volume
- 1.167 K
- Mudança diária
- -9.36%
- Mudança mensal
- 12.63%
- Mudança de 6 meses
- 105.71%
- Mudança anual
- 263.31%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh