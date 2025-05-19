Currencies / QSG
QSG: QuantaSing Group Limited - American Depositary Shares
10.15 USD 0.55 (5.73%)
Sector: Consumer Defensive Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
QSG exchange rate has changed by 5.73% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 9.43 and at a high of 10.69.
Follow QuantaSing Group Limited - American Depositary Shares dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
QSG News
Daily Range
9.43 10.69
Year Range
1.60 15.64
- Previous Close
- 9.60
- Open
- 10.17
- Bid
- 10.15
- Ask
- 10.45
- Low
- 9.43
- High
- 10.69
- Volume
- 3.507 K
- Daily Change
- 5.73%
- Month Change
- 26.88%
- 6 Months Change
- 131.74%
- Year Change
- 309.27%
