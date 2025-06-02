- Panorámica
PINK: Simplify Health Care ETF
El tipo de cambio de PINK de hoy ha cambiado un 0.03%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 32.71, mientras que el máximo ha alcanzado 33.14.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Simplify Health Care ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
PINK News
Aplicaciones comerciales para PINK
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de PINK hoy?
Simplify Health Care ETF (PINK) se evalúa hoy en 32.71. El instrumento se negocia dentro de 32.71 - 33.14; el cierre de ayer ha sido 32.70 y el volumen comercial ha alcanzado 105. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios PINK en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Simplify Health Care ETF?
Simplify Health Care ETF se evalúa actualmente en 32.71. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 1.93% y USD. Monitoree los movimientos de PINK en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de PINK?
Puede comprar acciones de Simplify Health Care ETF (PINK) al precio actual de 32.71. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 32.71 o 33.01, mientras que 105 y -0.52% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de PINK en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de PINK?
Invertir en Simplify Health Care ETF implica tener en cuenta el rango anual 26.09 - 33.14 y el precio actual 32.71. Muchos comparan 2.54% y 11.91% antes de colocar órdenes en 32.71 o 33.01. Estudie los cambios diarios de precios de PINK en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Simplify Health Care ETF?
El precio más alto de Simplify Health Care ETF (PINK) en el último año ha sido 33.14. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 26.09 - 33.14, una comparación con 32.70 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Simplify Health Care ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Simplify Health Care ETF?
El precio más bajo de Simplify Health Care ETF (PINK) para el año ha sido 26.09. La comparación con los actuales 32.71 y 26.09 - 33.14 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de PINK en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de PINK?
En el pasado, Simplify Health Care ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 32.70 y 1.93% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 32.70
- Open
- 32.88
- Bid
- 32.71
- Ask
- 33.01
- Low
- 32.71
- High
- 33.14
- Volumen
- 105
- Cambio diario
- 0.03%
- Cambio mensual
- 2.54%
- Cambio a 6 meses
- 11.91%
- Cambio anual
- 1.93%