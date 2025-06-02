CotizacionesSecciones
Divisas / PINK
Volver a Acciones

PINK: Simplify Health Care ETF

32.71 USD 0.01 (0.03%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de PINK de hoy ha cambiado un 0.03%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 32.71, mientras que el máximo ha alcanzado 33.14.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Simplify Health Care ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PINK News

Aplicaciones comerciales para PINK

Session Map Pro With Key Levels
Jason Smith
Indicadores
Session Map Pro automatically plots the critical price levels from previous trading days and overlays visual session markers, giving you an instant "roadmap" of potential support and resistance.   It transforms your chart into a strategic trading battlefield.   Detailed Line Reference Guide (For visual display m1-m5 works best but can be attached to any time frame) Default lookbackDays=5. "Set to 1 for today only and a less cluttered display"  1.Horizontal lines (n) Days)    Solid GREEN Line (
FREE
Trade Signal Indicator 5
Bukola Omolola Adesina
Indicadores
INDICADOR DE FLECHA DE COMPRA Y VENTA ULTIMO - ¡Señales de trading profesionales! SEÑALES DE COMERCIO DE CRISTAL CLARO CON PRECISIÓN DE PRECISIÓN. FUNCIONA EN TODOS LOS MARCOS DE TIEMPO, MEJOR EN 1HR MARCO DE TIEMPO ¿QUÉ HACE QUE ESTE INDICADOR REVOLUCIONARIO? SIN REPINTADO - SIN CONJETURAS - ¡SIN ARREPENTIMIENTOS! SEÑALES 100% PRECISAS que nunca cambian ni desaparecen. OFFSET CERO - Las señales aparecen exactamente cuando deben aparecer PRECISIÓN PERFECTA - Mejor O CLARIDAD VISUAL IN
Trade Signal Indicator4
Bukola Omolola Adesina
Indicadores
ULTIMATE BUY & SELL ARROW INDICATOR MT4 - Professional Trading Signals!  CRYSTAL CLEAR TRADING SIGNALS WITH PRECISION ACCURACY. WORKS ON ALL TIME FRAME, BEST ON 1HR TIME FRAME WHAT MAKES THIS INDICATOR REVOLUTIONARY? NO REPAINTING - NO GUESSWORK - NO REGRETS! 100% ACCURATE SIGNALS that never change or disappear ZERO OFFSET - Signals appear exactly when they should PERFECT PRECISION - Best O INSTANT VISUAL CLARITY CRYSTAL CLEAR BLUE ARROWS for BUY signals STRIKING PINK ARROWS for SELL s
Exponential Momentum
Yaser Sabbaghi
5 (1)
Indicadores
Advanced and affordable momentum indicator that fade the fake move of market. It is smoothed because of special sophisticated exponential averaging calculation. It is also similar to special type of CCI with more tolerance to overbought or oversold conditions with built-in momentum indication. This indicator is able to empower your trading as a trend detector, CCI and market momentum scale measurement. Features Smoothed to filter uncomfortable noises. Non-Lagging Exponential averaging. Line or

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de PINK hoy?

Simplify Health Care ETF (PINK) se evalúa hoy en 32.71. El instrumento se negocia dentro de 32.71 - 33.14; el cierre de ayer ha sido 32.70 y el volumen comercial ha alcanzado 105. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios PINK en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Simplify Health Care ETF?

Simplify Health Care ETF se evalúa actualmente en 32.71. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 1.93% y USD. Monitoree los movimientos de PINK en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de PINK?

Puede comprar acciones de Simplify Health Care ETF (PINK) al precio actual de 32.71. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 32.71 o 33.01, mientras que 105 y -0.52% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de PINK en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de PINK?

Invertir en Simplify Health Care ETF implica tener en cuenta el rango anual 26.09 - 33.14 y el precio actual 32.71. Muchos comparan 2.54% y 11.91% antes de colocar órdenes en 32.71 o 33.01. Estudie los cambios diarios de precios de PINK en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Simplify Health Care ETF?

El precio más alto de Simplify Health Care ETF (PINK) en el último año ha sido 33.14. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 26.09 - 33.14, una comparación con 32.70 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Simplify Health Care ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Simplify Health Care ETF?

El precio más bajo de Simplify Health Care ETF (PINK) para el año ha sido 26.09. La comparación con los actuales 32.71 y 26.09 - 33.14 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de PINK en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de PINK?

En el pasado, Simplify Health Care ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 32.70 y 1.93% después de las acciones corporativas.

Rango diario
32.71 33.14
Rango anual
26.09 33.14
Cierres anteriores
32.70
Open
32.88
Bid
32.71
Ask
33.01
Low
32.71
High
33.14
Volumen
105
Cambio diario
0.03%
Cambio mensual
2.54%
Cambio a 6 meses
11.91%
Cambio anual
1.93%
05 octubre, domingo