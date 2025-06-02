QuotazioniSezioni
PINK: Simplify Health Care ETF

32.71 USD 0.01 (0.03%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PINK ha avuto una variazione del 0.03% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 32.71 e ad un massimo di 33.14.

Segui le dinamiche di Simplify Health Care ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni PINK oggi?

Oggi le azioni Simplify Health Care ETF sono prezzate a 32.71. Viene scambiato all'interno di 32.71 - 33.14, la chiusura di ieri è stata 32.70 e il volume degli scambi ha raggiunto 105. Il grafico dei prezzi in tempo reale di PINK mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Simplify Health Care ETF pagano dividendi?

Simplify Health Care ETF è attualmente valutato a 32.71. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.93% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di PINK.

Come acquistare azioni PINK?

Puoi acquistare azioni Simplify Health Care ETF al prezzo attuale di 32.71. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 32.71 o 33.01, mentre 105 e -0.52% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di PINK sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni PINK?

Investire in Simplify Health Care ETF implica considerare l'intervallo annuale 26.09 - 33.14 e il prezzo attuale 32.71. Molti confrontano 2.54% e 11.91% prima di effettuare ordini su 32.71 o 33.01. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di PINK con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Simplify Health Care ETF?

Il prezzo massimo di Simplify Health Care ETF nell'ultimo anno è stato 33.14. All'interno di 26.09 - 33.14, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 32.70 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Simplify Health Care ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Simplify Health Care ETF?

Il prezzo più basso di Simplify Health Care ETF (PINK) nel corso dell'anno è stato 26.09. Confrontandolo con gli attuali 32.71 e 26.09 - 33.14 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda PINK muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di PINK?

Simplify Health Care ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 32.70 e 1.93%.

Intervallo Giornaliero
32.71 33.14
Intervallo Annuale
26.09 33.14
Chiusura Precedente
32.70
Apertura
32.88
Bid
32.71
Ask
33.01
Minimo
32.71
Massimo
33.14
Volume
105
Variazione giornaliera
0.03%
Variazione Mensile
2.54%
Variazione Semestrale
11.91%
Variazione Annuale
1.93%
05 ottobre, domenica