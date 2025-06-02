CotaçõesSeções
PINK
PINK: Simplify Health Care ETF

32.71 USD 0.01 (0.03%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do PINK para hoje mudou para 0.03%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 32.71 e o mais alto foi 33.14.

Veja a dinâmica do par de moedas Simplify Health Care ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PINK Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de PINK hoje?

Hoje Simplify Health Care ETF (PINK) está avaliado em 32.71. O instrumento é negociado dentro de 32.71 - 33.14, o fechamento de ontem foi 32.70, e o volume de negociação atingiu 105. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de PINK em tempo real.

As ações de Simplify Health Care ETF pagam dividendos?

Atualmente Simplify Health Care ETF está avaliado em 32.71. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.93% e USD. Monitore os movimentos de PINK no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de PINK?

Você pode comprar ações de Simplify Health Care ETF (PINK) pelo preço atual 32.71. Ordens geralmente são executadas perto de 32.71 ou 33.01, enquanto 105 e -0.52% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de PINK no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de PINK?

Investir em Simplify Health Care ETF envolve considerar a faixa anual 26.09 - 33.14 e o preço atual 32.71. Muitos comparam 2.54% e 11.91% antes de enviar ordens em 32.71 ou 33.01. Estude as mudanças diárias de preço de PINK no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Simplify Health Care ETF?

O maior preço de Simplify Health Care ETF (PINK) no último ano foi 33.14. As ações oscilaram bastante dentro de 26.09 - 33.14, e a comparação com 32.70 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Simplify Health Care ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Simplify Health Care ETF?

O menor preço de Simplify Health Care ETF (PINK) no ano foi 26.09. A comparação com o preço atual 32.71 e 26.09 - 33.14 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de PINK em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de PINK?

No passado Simplify Health Care ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 32.70 e 1.93% após os eventos corporativos.

Faixa diária
32.71 33.14
Faixa anual
26.09 33.14
Fechamento anterior
32.70
Open
32.88
Bid
32.71
Ask
33.01
Low
32.71
High
33.14
Volume
105
Mudança diária
0.03%
Mudança mensal
2.54%
Mudança de 6 meses
11.91%
Mudança anual
1.93%
05 outubro, domingo