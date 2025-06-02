КотировкиРазделы
PINK: Simplify Health Care ETF

32.71 USD 0.01 (0.03%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PINK за сегодня изменился на 0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.71, а максимальная — 33.14.

Следите за динамикой Simplify Health Care ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PINK сегодня?

Simplify Health Care ETF (PINK) сегодня оценивается на уровне 32.71. Инструмент торгуется в пределах 32.71 - 33.14, вчерашнее закрытие составило 32.70, а торговый объем достиг 105. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PINK в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Simplify Health Care ETF?

Simplify Health Care ETF в настоящее время оценивается в 32.71. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.93% и USD. Отслеживайте движения PINK на графике в реальном времени.

Как купить акции PINK?

Вы можете купить акции Simplify Health Care ETF (PINK) по текущей цене 32.71. Ордера обычно размещаются около 32.71 или 33.01, тогда как 105 и -0.52% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PINK на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PINK?

Инвестирование в Simplify Health Care ETF предполагает учет годового диапазона 26.09 - 33.14 и текущей цены 32.71. Многие сравнивают 2.54% и 11.91% перед размещением ордеров на 32.71 или 33.01. Изучайте ежедневные изменения цены PINK на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Simplify Health Care ETF?

Самая высокая цена Simplify Health Care ETF (PINK) за последний год составила 33.14. Акции заметно колебались в пределах 26.09 - 33.14, сравнение с 32.70 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Simplify Health Care ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Simplify Health Care ETF?

Самая низкая цена Simplify Health Care ETF (PINK) за год составила 26.09. Сравнение с текущими 32.71 и 26.09 - 33.14 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PINK во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PINK?

В прошлом Simplify Health Care ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.70 и 1.93% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
32.71 33.14
Годовой диапазон
26.09 33.14
Предыдущее закрытие
32.70
Open
32.88
Bid
32.71
Ask
33.01
Low
32.71
High
33.14
Объем
105
Дневное изменение
0.03%
Месячное изменение
2.54%
6-месячное изменение
11.91%
Годовое изменение
1.93%
