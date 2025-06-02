- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
PINK: Simplify Health Care ETF
Курс PINK за сегодня изменился на 0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.71, а максимальная — 33.14.
Следите за динамикой Simplify Health Care ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости PINK
- Looking for Exposure to UnitedHealth Stock (UNH)? Here’s How to Buy Without the Risk - TipRanks.com
- Equity Sector Rotation Chartbook, September 2025 - Running Hot And Narrow
- Can AI Help Revitalize The Healthcare Sector For Equity Investors?
- PINK Delivers Alpha Amid The Challenges Of Healthcare (NYSEARCA:PINK)
- How New Treatments And U.S. Policy Changes Are Driving Healthcare Stocks
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- Harnessing Nature's Wisdom: Gene-Editing Therapy For Cardiovascular Disease
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Earnings call transcript: Perimeter Medical’s Q2 2025 sees revenue surge but net loss widens
- Chrome Holding Co. files proposed Chapter 11 plan outlining asset sale and creditor distributions
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- U.S. Investor Risk Aversion Returns, Expectations Of Losses Deepen In August
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- Cryomass Technologies moved to OTC Expert Market due to filing delinquency
- 4 Calls For Trump’s Pharmaceutical Tariffs
- White Fox Ventures announces leadership change and controlling interest sale
- I can't see this Pink concert. Do I deserve a refund?
- 2025 Midyear Outlook - Hope Is Not A Strategy
- Quartz Mountain Resources files quarterly financial statements
- Who Will Benefit From Deregulation?
- 4Front Ventures declares bankruptcy
- Perimeter Medical Imaging AI to Present at the Life Sciences Virtual Investor Forum on June 12th
- Perimeter Launches OCT-Tissue Registry to Power AI and Imaging Innovation
- The HealthCare Sector: A Look At Sector Earnings Trends
Торговые приложения для PINK
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PINK сегодня?
Simplify Health Care ETF (PINK) сегодня оценивается на уровне 32.71. Инструмент торгуется в пределах 32.71 - 33.14, вчерашнее закрытие составило 32.70, а торговый объем достиг 105. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PINK в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Simplify Health Care ETF?
Simplify Health Care ETF в настоящее время оценивается в 32.71. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.93% и USD. Отслеживайте движения PINK на графике в реальном времени.
Как купить акции PINK?
Вы можете купить акции Simplify Health Care ETF (PINK) по текущей цене 32.71. Ордера обычно размещаются около 32.71 или 33.01, тогда как 105 и -0.52% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PINK на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PINK?
Инвестирование в Simplify Health Care ETF предполагает учет годового диапазона 26.09 - 33.14 и текущей цены 32.71. Многие сравнивают 2.54% и 11.91% перед размещением ордеров на 32.71 или 33.01. Изучайте ежедневные изменения цены PINK на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Simplify Health Care ETF?
Самая высокая цена Simplify Health Care ETF (PINK) за последний год составила 33.14. Акции заметно колебались в пределах 26.09 - 33.14, сравнение с 32.70 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Simplify Health Care ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Simplify Health Care ETF?
Самая низкая цена Simplify Health Care ETF (PINK) за год составила 26.09. Сравнение с текущими 32.71 и 26.09 - 33.14 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PINK во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PINK?
В прошлом Simplify Health Care ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.70 и 1.93% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 32.70
- Open
- 32.88
- Bid
- 32.71
- Ask
- 33.01
- Low
- 32.71
- High
- 33.14
- Объем
- 105
- Дневное изменение
- 0.03%
- Месячное изменение
- 2.54%
- 6-месячное изменение
- 11.91%
- Годовое изменение
- 1.93%