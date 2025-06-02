KurseKategorien
Währungen / PINK
PINK: Simplify Health Care ETF

32.71 USD 0.01 (0.03%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PINK hat sich für heute um 0.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 32.71 bis zu einem Hoch von 33.14 gehandelt.

Verfolgen Sie die Simplify Health Care ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PINK News

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von PINK heute?

Die Aktie von Simplify Health Care ETF (PINK) notiert heute bei 32.71. Sie wird innerhalb einer Spanne von 32.71 - 33.14 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 32.70 und das Handelsvolumen erreichte 105. Das Live-Chart von PINK zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie PINK Dividenden?

Simplify Health Care ETF wird derzeit mit 32.71 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.93% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von PINK zu verfolgen.

Wie kaufe ich PINK-Aktien?

Sie können Aktien von Simplify Health Care ETF (PINK) zum aktuellen Kurs von 32.71 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 32.71 oder 33.01 platziert, während 105 und -0.52% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von PINK auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in PINK-Aktien?

Bei einer Investition in Simplify Health Care ETF müssen die jährliche Spanne 26.09 - 33.14 und der aktuelle Kurs 32.71 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.54% und 11.91%, bevor sie Orders zu 32.71 oder 33.01 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von PINK.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Simplify Health Care ETF?

Der höchste Kurs von Simplify Health Care ETF (PINK) im vergangenen Jahr lag bei 33.14. Innerhalb von 26.09 - 33.14 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 32.70 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Simplify Health Care ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Simplify Health Care ETF?

Der niedrigste Kurs von Simplify Health Care ETF (PINK) im Laufe des Jahres betrug 26.09. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 32.71 und der Spanne 26.09 - 33.14 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von PINK live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von PINK statt?

Simplify Health Care ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 32.70 und 1.93% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
32.71 33.14
Jahresspanne
26.09 33.14
Vorheriger Schlusskurs
32.70
Eröffnung
32.88
Bid
32.71
Ask
33.01
Tief
32.71
Hoch
33.14
Volumen
105
Tagesänderung
0.03%
Monatsänderung
2.54%
6-Monatsänderung
11.91%
Jahresänderung
1.93%
05 Oktober, Sonntag