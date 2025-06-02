CotationsSections
PINK: Simplify Health Care ETF

32.71 USD 0.01 (0.03%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de PINK a changé de 0.03% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 32.71 et à un maximum de 33.14.

Suivez la dynamique Simplify Health Care ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action PINK aujourd'hui ?

L'action Simplify Health Care ETF est cotée à 32.71 aujourd'hui. Elle se négocie dans 32.71 - 33.14, a clôturé hier à 32.70 et son volume d'échange a atteint 105. Le graphique en temps réel du cours de PINK présente ces mises à jour.

L'action Simplify Health Care ETF verse-t-elle des dividendes ?

Simplify Health Care ETF est actuellement valorisé à 32.71. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 1.93% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de PINK.

Comment acheter des actions PINK ?

Vous pouvez acheter des actions Simplify Health Care ETF au cours actuel de 32.71. Les ordres sont généralement placés à proximité de 32.71 ou de 33.01, le 105 et le -0.52% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de PINK sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action PINK ?

Investir dans Simplify Health Care ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 26.09 - 33.14 et le prix actuel 32.71. Beaucoup comparent 2.54% et 11.91% avant de passer des ordres à 32.71 ou 33.01. Consultez le graphique du cours de PINK en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Simplify Health Care ETF ?

Le cours le plus élevé de Simplify Health Care ETF l'année dernière était 33.14. Au cours de 26.09 - 33.14, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 32.70 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Simplify Health Care ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Simplify Health Care ETF ?

Le cours le plus bas de Simplify Health Care ETF (PINK) sur l'année a été 26.09. Sa comparaison avec 32.71 et 26.09 - 33.14 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de PINK sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action PINK a-t-elle été divisée ?

Simplify Health Care ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 32.70 et 1.93% après les opérations sur titres.

Range quotidien
32.71 33.14
Range Annuel
26.09 33.14
Clôture Précédente
32.70
Ouverture
32.88
Bid
32.71
Ask
33.01
Plus Bas
32.71
Plus Haut
33.14
Volume
105
Changement quotidien
0.03%
Changement Mensuel
2.54%
Changement à 6 Mois
11.91%
Changement Annuel
1.93%
05 octobre, dimanche