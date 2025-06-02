クォートセクション
通貨 / PINK
PINK: Simplify Health Care ETF

32.71 USD 0.01 (0.03%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PINKの今日の為替レートは、0.03%変化しました。日中、通貨は1あたり32.71の安値と33.14の高値で取引されました。

Simplify Health Care ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PINK News

よくあるご質問

PINK株の現在の価格は？

Simplify Health Care ETFの株価は本日32.71です。32.71 - 33.14内で取引され、前日の終値は32.70、取引量は105に達しました。PINKのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Simplify Health Care ETFの株は配当を出しますか？

Simplify Health Care ETFの現在の価格は32.71です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.93%やUSDにも注目します。PINKの動きはライブチャートで確認できます。

PINK株を買う方法は？

Simplify Health Care ETFの株は現在32.71で購入可能です。注文は通常32.71または33.01付近で行われ、105や-0.52%が市場の動きを示します。PINKの最新情報はライブチャートで確認できます。

PINK株に投資する方法は？

Simplify Health Care ETFへの投資では、年間の値幅26.09 - 33.14と現在の32.71を考慮します。注文は多くの場合32.71や33.01で行われる前に、2.54%や11.91%と比較されます。PINKの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Simplify Health Care ETFの株の最高値は？

Simplify Health Care ETFの過去1年の最高値は33.14でした。26.09 - 33.14内で株価は大きく変動し、32.70と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Simplify Health Care ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Simplify Health Care ETFの株の最低値は？

Simplify Health Care ETF(PINK)の年間最安値は26.09でした。現在の32.71や26.09 - 33.14と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。PINKの動きはライブチャートで確認できます。

PINKの株式分割はいつ行われましたか？

Simplify Health Care ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、32.70、1.93%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
32.71 33.14
1年のレンジ
26.09 33.14
以前の終値
32.70
始値
32.88
買値
32.71
買値
33.01
安値
32.71
高値
33.14
出来高
105
1日の変化
0.03%
1ヶ月の変化
2.54%
6ヶ月の変化
11.91%
1年の変化
1.93%
