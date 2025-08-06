Divisas / PAR
PAR: PAR Technology Corporation
42.84 USD 0.43 (1.01%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PAR de hoy ha cambiado un 1.01%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 41.68, mientras que el máximo ha alcanzado 43.74.
Siga la dinámica de la pareja de divisas PAR Technology Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
PAR News
- Acciones de PAR Technology caen 40% tras alerta de sobrevaloración de InvestingPro
- PAR Technology Corporation (PAR) Technology Corporation Presents at Goldman Sachs
- Las acciones de Par Technology tocan mínimos de 52 semanas a 46,23 dólares
- General Motors To Rally Around 16%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - The Campbell's (NASDAQ:CPB), Franklin Covey (NYSE:FC)
- PAR Technology stock falls as Benchmark lowers price target on delayed growth
- Taco Bueno selects PAR Technology as unified tech partner
- BTIG upgrades PAR Technology on strong pipeline and long-term growth potential
- Choice Equities Capital Q2 2025 Letter
- Par Technology stock hits 52-week low at 46.85 USD
- PAR Technology Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:PAR)
- PAR Technology Corporation (PAR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Apple and Netflix Lead Mega-Cap Movers on Friday’s Trading Session
- PAR Technology (PAR) Q2 2025 Earnings Transcript
- Tesla and Palantir Lead Mega-Cap Stock Movers on Friday
- PAR Technology Q2 2025 presentation: ARR grows 49% as margins expand
- PAR Technology beats Q2 expectations as revenue jumps 44%
- PAR Technology (PAR) Q2 Earnings Lag Estimates
- PAR Technology earnings beat, revenue topped estimates
- Constellation Software, Under Armour, Muenchener Rueckver set to report Friday
- Maximus (MMS) Q3 Earnings and Revenues Top Estimates
- Greenhaven Road Capital Main Fund Q2 2025 Investor Letter
Rango diario
41.68 43.74
Rango anual
41.68 82.24
- Cierres anteriores
- 42.41
- Open
- 42.91
- Bid
- 42.84
- Ask
- 43.14
- Low
- 41.68
- High
- 43.74
- Volumen
- 3.100 K
- Cambio diario
- 1.01%
- Cambio mensual
- -14.95%
- Cambio a 6 meses
- -29.90%
- Cambio anual
- -16.82%
