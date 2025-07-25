通貨 / PAR
PAR: PAR Technology Corporation
42.66 USD 0.18 (0.42%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PARの今日の為替レートは、-0.42%変化しました。日中、通貨は1あたり42.50の安値と44.17の高値で取引されました。
PAR Technology Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
42.50 44.17
1年のレンジ
41.68 82.24
- 以前の終値
- 42.84
- 始値
- 43.31
- 買値
- 42.66
- 買値
- 42.96
- 安値
- 42.50
- 高値
- 44.17
- 出来高
- 1.701 K
- 1日の変化
- -0.42%
- 1ヶ月の変化
- -15.31%
- 6ヶ月の変化
- -30.19%
- 1年の変化
- -17.17%
