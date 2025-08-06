통화 / PAR
PAR: PAR Technology Corporation
42.32 USD 0.34 (0.80%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PAR 환율이 오늘 -0.80%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 42.32이고 고가는 43.39이었습니다.
PAR Technology Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
PAR News
- PAR Technology: Valuation Reset And ARR Growth Make It A Buy Again (Upgrade) (NYSE:PAR)
- PAR Technology: Selloff Creates A Buying Opportunity In A Long-Term Growth Story (PAR)
- PAR Technology, InvestingPro 과대평가 경고 후 40% 급락
- PAR Technology stock falls 40% following InvestingPro’s overvaluation alert
- PAR Technology Corporation (PAR) Technology Corporation Presents at Goldman Sachs
- Par Technology stock hits 52-week low at 46.23 USD
- General Motors To Rally Around 16%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - The Campbell's (NASDAQ:CPB), Franklin Covey (NYSE:FC)
- PAR Technology stock falls as Benchmark lowers price target on delayed growth
- Taco Bueno selects PAR Technology as unified tech partner
- BTIG upgrades PAR Technology on strong pipeline and long-term growth potential
- Choice Equities Capital Q2 2025 Letter
- Par Technology stock hits 52-week low at 46.85 USD
- PAR Technology Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:PAR)
- PAR Technology Corporation (PAR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Apple and Netflix Lead Mega-Cap Movers on Friday’s Trading Session
- PAR Technology (PAR) Q2 2025 Earnings Transcript
- Tesla and Palantir Lead Mega-Cap Stock Movers on Friday
- PAR Technology Q2 2025 presentation: ARR grows 49% as margins expand
- PAR Technology beats Q2 expectations as revenue jumps 44%
- PAR Technology (PAR) Q2 Earnings Lag Estimates
- PAR Technology earnings beat, revenue topped estimates
- Constellation Software, Under Armour, Muenchener Rueckver set to report Friday
- Maximus (MMS) Q3 Earnings and Revenues Top Estimates
- Greenhaven Road Capital Main Fund Q2 2025 Investor Letter
일일 변동 비율
42.32 43.39
년간 변동
41.68 82.24
- 이전 종가
- 42.66
- 시가
- 43.02
- Bid
- 42.32
- Ask
- 42.62
- 저가
- 42.32
- 고가
- 43.39
- 볼륨
- 1.550 K
- 일일 변동
- -0.80%
- 월 변동
- -15.98%
- 6개월 변동
- -30.75%
- 년간 변동율
- -17.83%
20 9월, 토요일