Валюты / PAR
PAR: PAR Technology Corporation
42.41 USD 0.80 (1.85%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PAR за сегодня изменился на -1.85%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.35, а максимальная — 43.07.
Следите за динамикой PAR Technology Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
42.35 43.07
Годовой диапазон
42.35 82.24
- Предыдущее закрытие
- 43.21
- Open
- 42.80
- Bid
- 42.41
- Ask
- 42.71
- Low
- 42.35
- High
- 43.07
- Объем
- 2.040 K
- Дневное изменение
- -1.85%
- Месячное изменение
- -15.80%
- 6-месячное изменение
- -30.60%
- Годовое изменение
- -17.65%
