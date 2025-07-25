Moedas / PAR
PAR: PAR Technology Corporation
43.10 USD 0.26 (0.61%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PAR para hoje mudou para 0.61%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 42.89 e o mais alto foi 44.17.
Veja a dinâmica do par de moedas PAR Technology Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
PAR Notícias
- Ações da PAR Technology caem 40% após alerta de sobrevalorização do InvestingPro
- PAR Technology stock falls 40% following InvestingPro’s overvaluation alert
- PAR Technology Corporation (PAR) Technology Corporation Presents at Goldman Sachs
- Par Technology stock hits 52-week low at 46.23 USD
- General Motors To Rally Around 16%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - The Campbell's (NASDAQ:CPB), Franklin Covey (NYSE:FC)
- PAR Technology stock falls as Benchmark lowers price target on delayed growth
- Taco Bueno selects PAR Technology as unified tech partner
- BTIG upgrades PAR Technology on strong pipeline and long-term growth potential
- Choice Equities Capital Q2 2025 Letter
- Par Technology stock hits 52-week low at 46.85 USD
- PAR Technology Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:PAR)
- PAR Technology Corporation (PAR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Apple and Netflix Lead Mega-Cap Movers on Friday’s Trading Session
- PAR Technology (PAR) Q2 2025 Earnings Transcript
- Tesla and Palantir Lead Mega-Cap Stock Movers on Friday
- PAR Technology Q2 2025 presentation: ARR grows 49% as margins expand
- PAR Technology beats Q2 expectations as revenue jumps 44%
- PAR Technology (PAR) Q2 Earnings Lag Estimates
- PAR Technology earnings beat, revenue topped estimates
- Constellation Software, Under Armour, Muenchener Rueckver set to report Friday
- Maximus (MMS) Q3 Earnings and Revenues Top Estimates
- Greenhaven Road Capital Main Fund Q2 2025 Investor Letter
- Shift4 Payments (FOUR) Misses Q2 Earnings Estimates
- Bristlemoon Global Fund Q2 2025 Report
Faixa diária
42.89 44.17
Faixa anual
41.68 82.24
- Fechamento anterior
- 42.84
- Open
- 43.31
- Bid
- 43.10
- Ask
- 43.40
- Low
- 42.89
- High
- 44.17
- Volume
- 348
- Mudança diária
- 0.61%
- Mudança mensal
- -14.43%
- Mudança de 6 meses
- -29.47%
- Mudança anual
- -16.31%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh