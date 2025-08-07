Währungen / PAR
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
PAR: PAR Technology Corporation
42.66 USD 0.18 (0.42%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PAR hat sich für heute um -0.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 42.50 bis zu einem Hoch von 44.17 gehandelt.
Verfolgen Sie die PAR Technology Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PAR News
- PAR Technology: Selloff Creates A Buying Opportunity In A Long-Term Growth Story (PAR)
- PAR Technology: Finanzvorstand verkauft Aktien im Wert von knapp 300.000 $
- PAR Technology: Aktie fällt um 40 % nach Überbewertungs-Warnung von InvestingPro
- PAR Technology stock falls 40% following InvestingPro’s overvaluation alert
- PAR Technology Corporation (PAR) Technology Corporation Presents at Goldman Sachs
- Par Technology-Aktie fällt auf neues 52-Wochen-Tief
- Par Technology stock hits 52-week low at 46.23 USD
- General Motors To Rally Around 16%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - The Campbell's (NASDAQ:CPB), Franklin Covey (NYSE:FC)
- PAR Technology stock falls as Benchmark lowers price target on delayed growth
- Taco Bueno selects PAR Technology as unified tech partner
- BTIG upgrades PAR Technology on strong pipeline and long-term growth potential
- Choice Equities Capital Q2 2025 Letter
- Par Technology stock hits 52-week low at 46.85 USD
- PAR Technology Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:PAR)
- PAR Technology Corporation (PAR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Apple and Netflix Lead Mega-Cap Movers on Friday’s Trading Session
- PAR Technology (PAR) Q2 2025 Earnings Transcript
- Tesla and Palantir Lead Mega-Cap Stock Movers on Friday
- PAR Technology Q2 2025 presentation: ARR grows 49% as margins expand
- PAR Technology beats Q2 expectations as revenue jumps 44%
- PAR Technology (PAR) Q2 Earnings Lag Estimates
- PAR Technology earnings beat, revenue topped estimates
- Constellation Software, Under Armour, Muenchener Rueckver set to report Friday
- Maximus (MMS) Q3 Earnings and Revenues Top Estimates
Tagesspanne
42.50 44.17
Jahresspanne
41.68 82.24
- Vorheriger Schlusskurs
- 42.84
- Eröffnung
- 43.31
- Bid
- 42.66
- Ask
- 42.96
- Tief
- 42.50
- Hoch
- 44.17
- Volumen
- 1.701 K
- Tagesänderung
- -0.42%
- Monatsänderung
- -15.31%
- 6-Monatsänderung
- -30.19%
- Jahresänderung
- -17.17%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K