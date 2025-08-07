KurseKategorien
PAR: PAR Technology Corporation

42.66 USD 0.18 (0.42%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PAR hat sich für heute um -0.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 42.50 bis zu einem Hoch von 44.17 gehandelt.

Verfolgen Sie die PAR Technology Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
42.50 44.17
Jahresspanne
41.68 82.24
Vorheriger Schlusskurs
42.84
Eröffnung
43.31
Bid
42.66
Ask
42.96
Tief
42.50
Hoch
44.17
Volumen
1.701 K
Tagesänderung
-0.42%
Monatsänderung
-15.31%
6-Monatsänderung
-30.19%
Jahresänderung
-17.17%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K