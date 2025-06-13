Divisas / NRIX
NRIX: Nurix Therapeutics Inc
8.57 USD 0.13 (1.54%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NRIX de hoy ha cambiado un 1.54%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 8.45, mientras que el máximo ha alcanzado 9.06.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Nurix Therapeutics Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
NRIX News
- Nurix reporta datos preclínicos prometedores para el degradador IRAK4 GS-6791
- Nurix reports promising preclinical data for IRAK4 degrader GS-6791
- Barclays inicia cobertura de Kymera Therapeutics con calificación de Sobreponderación
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- KalVista Pharmaceuticals, Inc. (KALV) Reports Q1 Loss, Lags Revenue Estimates
- Nurix Therapeutics, Inc. (NRIX) H.C. Wainwright 27th Annual Global Investment Transcript
- Nurix Therapeutics, Inc. (NRIX) Presents at Wells Fargo 20th Annual Healthcare Conference 2025 - Slideshow (NASDAQ:NRIX)
- Nurix therapeutics (NRIX) CSO Hansen sells $51k in stock
- Nurix Therapeutics’ ring sells $46k in stock to cover tax obligations
- Nurix Therapeutics CFO van Houte sells $51,695 in shares
- Morgan Stanley lowers Nurix stock price target to $16 on higher spend
- Top 3 Trending Stocks, According to Analysts – 7/11/2025 - TipRanks.com
- Stifel maintains Buy rating on Nurix stock, sees $4.5B peak sales potential
- Nurix stock price target lowered to $26 by UBS on increased OpEx
- Goldman Sachs initiates Nurix stock with Buy rating, $182 price target
- Stifel reiterates Buy rating on Nurix stock, sees $4.5B peak sales potential
- Nurix earnings beat by $0.19, revenue topped estimates
- Nurix Therapeutics beats quarterly expectations on strong collaboration revenue
- Nurix stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on positive BTK degrader data
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q1 2025 Update
- Nurix Therapeutics Reports Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Nurix stock price target reiterated at $30 by UBS on positive trial data
- Nurix stock price target raised to $28 from $27 at RBC Capital
Rango diario
8.45 9.06
Rango anual
8.18 29.56
- Cierres anteriores
- 8.44
- Open
- 8.53
- Bid
- 8.57
- Ask
- 8.87
- Low
- 8.45
- High
- 9.06
- Volumen
- 2.622 K
- Cambio diario
- 1.54%
- Cambio mensual
- -8.15%
- Cambio a 6 meses
- -27.37%
- Cambio anual
- -62.00%
