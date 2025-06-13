Moedas / NRIX
NRIX: Nurix Therapeutics Inc
8.98 USD 0.41 (4.78%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NRIX para hoje mudou para 4.78%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 8.71 e o mais alto foi 9.06.
Veja a dinâmica do par de moedas Nurix Therapeutics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
NRIX Notícias
- Stifel reitera recomendação de compra para ações da Nurix, mantém preço-alvo de US$ 35
- Stifel reiterates Buy rating on Nurix stock, maintains $35 price target
- Nurix apresenta dados pré-clínicos promissores para o degradador IRAK4 GS-6791
- Nurix reports promising preclinical data for IRAK4 degrader GS-6791
- Barclays inicia cobertura da Kymera Therapeutics com classificação acima da média
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- KalVista Pharmaceuticals, Inc. (KALV) Reports Q1 Loss, Lags Revenue Estimates
- Nurix Therapeutics, Inc. (NRIX) H.C. Wainwright 27th Annual Global Investment Transcript
- Nurix Therapeutics, Inc. (NRIX) Presents at Wells Fargo 20th Annual Healthcare Conference 2025 - Slideshow (NASDAQ:NRIX)
- Nurix therapeutics (NRIX) CSO Hansen sells $51k in stock
- Nurix Therapeutics’ ring sells $46k in stock to cover tax obligations
- Nurix Therapeutics CFO van Houte sells $51,695 in shares
- Morgan Stanley lowers Nurix stock price target to $16 on higher spend
- Top 3 Trending Stocks, According to Analysts – 7/11/2025 - TipRanks.com
- Stifel maintains Buy rating on Nurix stock, sees $4.5B peak sales potential
- Nurix stock price target lowered to $26 by UBS on increased OpEx
- Goldman Sachs initiates Nurix stock with Buy rating, $182 price target
- Stifel reiterates Buy rating on Nurix stock, sees $4.5B peak sales potential
- Nurix earnings beat by $0.19, revenue topped estimates
- Nurix Therapeutics beats quarterly expectations on strong collaboration revenue
- Nurix stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on positive BTK degrader data
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q1 2025 Update
- Nurix Therapeutics Reports Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Nurix stock price target reiterated at $30 by UBS on positive trial data
Faixa diária
8.71 9.06
Faixa anual
8.18 29.56
- Fechamento anterior
- 8.57
- Open
- 8.75
- Bid
- 8.98
- Ask
- 9.28
- Low
- 8.71
- High
- 9.06
- Volume
- 1.049 K
- Mudança diária
- 4.78%
- Mudança mensal
- -3.75%
- Mudança de 6 meses
- -23.90%
- Mudança anual
- -60.18%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh