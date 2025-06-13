KurseKategorien
Währungen / NRIX
Zurück zum Aktien

NRIX: Nurix Therapeutics Inc

8.84 USD 0.13 (1.45%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NRIX hat sich für heute um -1.45% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.80 bis zu einem Hoch von 9.01 gehandelt.

Verfolgen Sie die Nurix Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NRIX News

Tagesspanne
8.80 9.01
Jahresspanne
8.18 29.56
Vorheriger Schlusskurs
8.97
Eröffnung
8.97
Bid
8.84
Ask
9.14
Tief
8.80
Hoch
9.01
Volumen
47
Tagesänderung
-1.45%
Monatsänderung
-5.25%
6-Monatsänderung
-25.08%
Jahresänderung
-60.80%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K