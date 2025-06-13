Währungen / NRIX
NRIX: Nurix Therapeutics Inc
8.84 USD 0.13 (1.45%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NRIX hat sich für heute um -1.45% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.80 bis zu einem Hoch von 9.01 gehandelt.
Verfolgen Sie die Nurix Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
8.80 9.01
Jahresspanne
8.18 29.56
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.97
- Eröffnung
- 8.97
- Bid
- 8.84
- Ask
- 9.14
- Tief
- 8.80
- Hoch
- 9.01
- Volumen
- 47
- Tagesänderung
- -1.45%
- Monatsänderung
- -5.25%
- 6-Monatsänderung
- -25.08%
- Jahresänderung
- -60.80%
