통화 / NRIX
NRIX: Nurix Therapeutics Inc
8.44 USD 0.53 (5.91%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NRIX 환율이 오늘 -5.91%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 8.41이고 고가는 9.01이었습니다.
Nurix Therapeutics Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
8.41 9.01
년간 변동
8.18 29.56
- 이전 종가
- 8.97
- 시가
- 8.97
- Bid
- 8.44
- Ask
- 8.74
- 저가
- 8.41
- 고가
- 9.01
- 볼륨
- 2.109 K
- 일일 변동
- -5.91%
- 월 변동
- -9.54%
- 6개월 변동
- -28.47%
- 년간 변동율
- -62.57%
20 9월, 토요일