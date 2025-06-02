Валюты / NRIX
NRIX: Nurix Therapeutics Inc
8.44 USD 0.23 (2.65%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NRIX за сегодня изменился на -2.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.33, а максимальная — 8.68.
Следите за динамикой Nurix Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости NRIX
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- KalVista Pharmaceuticals, Inc. (KALV) Reports Q1 Loss, Lags Revenue Estimates
- Nurix Therapeutics, Inc. (NRIX) H.C. Wainwright 27th Annual Global Investment Transcript
- Nurix Therapeutics, Inc. (NRIX) Presents at Wells Fargo 20th Annual Healthcare Conference 2025 - Slideshow (NASDAQ:NRIX)
- Nurix therapeutics (NRIX) CSO Hansen sells $51k in stock
- Nurix Therapeutics’ ring sells $46k in stock to cover tax obligations
- Nurix Therapeutics CFO van Houte sells $51,695 in shares
- Morgan Stanley lowers Nurix stock price target to $16 on higher spend
- Top 3 Trending Stocks, According to Analysts – 7/11/2025 - TipRanks.com
- Stifel maintains Buy rating on Nurix stock, sees $4.5B peak sales potential
- Nurix stock price target lowered to $26 by UBS on increased OpEx
- Goldman Sachs initiates Nurix stock with Buy rating, $182 price target
- Stifel reiterates Buy rating on Nurix stock, sees $4.5B peak sales potential
- Nurix earnings beat by $0.19, revenue topped estimates
- Nurix Therapeutics beats quarterly expectations on strong collaboration revenue
- Nurix stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on positive BTK degrader data
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q1 2025 Update
- Nurix Therapeutics Reports Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Nurix stock price target reiterated at $30 by UBS on positive trial data
- Nurix stock price target raised to $28 from $27 at RBC Capital
- Nurix Therapeutics Presents Updated Positive Data Demonstrating Durable, Deepening Responses in Ongoing Clinical Trial of Bexobrutideg (NX-5948) Monotherapy in Patients with Relapsed/Refractory Chroni
- Nurix Therapeutics to Host a Webcast Conference Call to Discuss Data from the Ongoing Phase 1 Clinical Trial of Bexobrutideg (NX-5948) Being Presented at the 30th European Hematology Association Congr
- Stifel analysts maintain Buy rating on Nurix stock after SNY deal
- UnitedHealth, Biontech lead Monday’s market cap stock movers
Дневной диапазон
8.33 8.68
Годовой диапазон
8.18 29.56
- Предыдущее закрытие
- 8.67
- Open
- 8.62
- Bid
- 8.44
- Ask
- 8.74
- Low
- 8.33
- High
- 8.68
- Объем
- 3.159 K
- Дневное изменение
- -2.65%
- Месячное изменение
- -9.54%
- 6-месячное изменение
- -28.47%
- Годовое изменение
- -62.57%
