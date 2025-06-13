Valute / NRIX
NRIX: Nurix Therapeutics Inc
8.44 USD 0.53 (5.91%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NRIX ha avuto una variazione del -5.91% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.41 e ad un massimo di 9.01.
Segui le dinamiche di Nurix Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
NRIX News
Intervallo Giornaliero
8.41 9.01
Intervallo Annuale
8.18 29.56
- Chiusura Precedente
- 8.97
- Apertura
- 8.97
- Bid
- 8.44
- Ask
- 8.74
- Minimo
- 8.41
- Massimo
- 9.01
- Volume
- 2.109 K
- Variazione giornaliera
- -5.91%
- Variazione Mensile
- -9.54%
- Variazione Semestrale
- -28.47%
- Variazione Annuale
- -62.57%
20 settembre, sabato