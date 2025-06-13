QuotazioniSezioni
NRIX
NRIX: Nurix Therapeutics Inc

8.44 USD 0.53 (5.91%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NRIX ha avuto una variazione del -5.91% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.41 e ad un massimo di 9.01.

Segui le dinamiche di Nurix Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
8.41 9.01
Intervallo Annuale
8.18 29.56
Chiusura Precedente
8.97
Apertura
8.97
Bid
8.44
Ask
8.74
Minimo
8.41
Massimo
9.01
Volume
2.109 K
Variazione giornaliera
-5.91%
Variazione Mensile
-9.54%
Variazione Semestrale
-28.47%
Variazione Annuale
-62.57%
20 settembre, sabato