Dövizler / NRIX
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
NRIX: Nurix Therapeutics Inc
8.44 USD 0.53 (5.91%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NRIX fiyatı bugün -5.91% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 8.41 ve Yüksek fiyatı olarak 9.01 aralığında işlem gördü.
Nurix Therapeutics Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NRIX haberleri
- Stifel, Nurix hissesi için Al tavsiyesini ve 35 dolar hedef fiyatını koruyor
- Stifel reiterates Buy rating on Nurix stock, maintains $35 price target
- Nurix, IRAK4 protein degrader GS-6791 için umut verici klinik öncesi verileri açıkladı
- Nurix reports promising preclinical data for IRAK4 degrader GS-6791
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- KalVista Pharmaceuticals, Inc. (KALV) Reports Q1 Loss, Lags Revenue Estimates
- Nurix Therapeutics, Inc. (NRIX) H.C. Wainwright 27th Annual Global Investment Transcript
- Nurix Therapeutics, Inc. (NRIX) Presents at Wells Fargo 20th Annual Healthcare Conference 2025 - Slideshow (NASDAQ:NRIX)
- Nurix therapeutics (NRIX) CSO Hansen sells $51k in stock
- Nurix Therapeutics’ ring sells $46k in stock to cover tax obligations
- Nurix Therapeutics CFO van Houte sells $51,695 in shares
- Morgan Stanley lowers Nurix stock price target to $16 on higher spend
- Top 3 Trending Stocks, According to Analysts – 7/11/2025 - TipRanks.com
- Stifel maintains Buy rating on Nurix stock, sees $4.5B peak sales potential
- Nurix stock price target lowered to $26 by UBS on increased OpEx
- Goldman Sachs initiates Nurix stock with Buy rating, $182 price target
- Stifel reiterates Buy rating on Nurix stock, sees $4.5B peak sales potential
- Nurix earnings beat by $0.19, revenue topped estimates
- Nurix Therapeutics beats quarterly expectations on strong collaboration revenue
- Nurix stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on positive BTK degrader data
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q1 2025 Update
- Nurix Therapeutics Reports Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Nurix stock price target reiterated at $30 by UBS on positive trial data
- Nurix stock price target raised to $28 from $27 at RBC Capital
Günlük aralık
8.41 9.01
Yıllık aralık
8.18 29.56
- Önceki kapanış
- 8.97
- Açılış
- 8.97
- Satış
- 8.44
- Alış
- 8.74
- Düşük
- 8.41
- Yüksek
- 9.01
- Hacim
- 2.109 K
- Günlük değişim
- -5.91%
- Aylık değişim
- -9.54%
- 6 aylık değişim
- -28.47%
- Yıllık değişim
- -62.57%
21 Eylül, Pazar