NRIX: Nurix Therapeutics Inc
8.97 USD 0.40 (4.67%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NRIXの今日の為替レートは、4.67%変化しました。日中、通貨は1あたり8.71の安値と9.06の高値で取引されました。
Nurix Therapeutics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NRIX News
- スティーフェル、ニューリックス株に「買い」評価を維持、目標株価35ドルを据え置き
- Stifel reiterates Buy rating on Nurix stock, maintains $35 price target
- ヌリックス、IRAK4分解剤GS-6791の有望な前臨床データを発表
- Nurix reports promising preclinical data for IRAK4 degrader GS-6791
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- KalVista Pharmaceuticals, Inc. (KALV) Reports Q1 Loss, Lags Revenue Estimates
- Nurix Therapeutics, Inc. (NRIX) H.C. Wainwright 27th Annual Global Investment Transcript
- Nurix Therapeutics, Inc. (NRIX) Presents at Wells Fargo 20th Annual Healthcare Conference 2025 - Slideshow (NASDAQ:NRIX)
- Nurix therapeutics (NRIX) CSO Hansen sells $51k in stock
- Nurix Therapeutics’ ring sells $46k in stock to cover tax obligations
- Nurix Therapeutics CFO van Houte sells $51,695 in shares
- Morgan Stanley lowers Nurix stock price target to $16 on higher spend
- Top 3 Trending Stocks, According to Analysts – 7/11/2025 - TipRanks.com
- Stifel maintains Buy rating on Nurix stock, sees $4.5B peak sales potential
- Nurix stock price target lowered to $26 by UBS on increased OpEx
- Goldman Sachs initiates Nurix stock with Buy rating, $182 price target
- Stifel reiterates Buy rating on Nurix stock, sees $4.5B peak sales potential
- Nurix earnings beat by $0.19, revenue topped estimates
- Nurix Therapeutics beats quarterly expectations on strong collaboration revenue
- Nurix stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on positive BTK degrader data
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q1 2025 Update
- Nurix Therapeutics Reports Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Nurix stock price target reiterated at $30 by UBS on positive trial data
- Nurix stock price target raised to $28 from $27 at RBC Capital
1日のレンジ
8.71 9.06
1年のレンジ
8.18 29.56
- 以前の終値
- 8.57
- 始値
- 8.75
- 買値
- 8.97
- 買値
- 9.27
- 安値
- 8.71
- 高値
- 9.06
- 出来高
- 3.307 K
- 1日の変化
- 4.67%
- 1ヶ月の変化
- -3.86%
- 6ヶ月の変化
- -23.98%
- 1年の変化
- -60.22%
