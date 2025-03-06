Divisas / NNBR
NNBR: NN Inc
2.27 USD 0.04 (1.73%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NNBR de hoy ha cambiado un -1.73%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.26, mientras que el máximo ha alcanzado 2.38.
Siga la dinámica de la pareja de divisas NN Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
NNBR News
- NN Inc en IAccess Alpha: Reposicionamiento estratégico y crecimiento
- NN Inc at IAccess Alpha: Strategic Repositioning and Growth
- NN Inc. appoints Mohamad Farhat as CTO for electrical, defense units
- UBS downgrades NN Group to “neutral” after 50% YTD stock surge
- NN's Q2 Shows Progress, But I'm Staying On The Sidelines For Now (NNBR)
- NN Group stock rises after beating consensus operating capital generation
- NN, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:NNBR)
- NN, Inc. (NNBR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: NN Inc Q2 2025 reveals surprising EPS beat
- Constellation Software, Under Armour, Muenchener Rueckver set to report Friday
- NN Inc beats Q2 earnings expectations, posts revenue miss
- NN Inc. Q2 2025 presentation: Margin improvement despite sales headwinds
- NN Inc earnings beat by $0.02, revenue fell short of estimates
- B.Riley initiates coverage on NN, Inc stock with Buy rating and $4 target
- NN Inc. appoints Timothy Erro as new chief commercial officer
- NN Inc. at Noble Capital Conference: Strategic Repositioning Unveiled
- JPMorgan upgrades NN Group stock rating citing growth prospects
- NN, Inc. Executive Management to Present at the Noble Capital Markets Emerging Growth Equity Conference
- Berenberg maintains Buy on NN Group with EUR54.20 target
- Citi lifts NN Group stock target to EUR53.90, keeps neutral stance
- NN Group targets €2.2 bln operating capital generation by 2028
- UBS downgrades ASR Nederland to “neutral,” cites full valuation
- NN, Inc. (NNBR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
2.26 2.38
Rango anual
1.58 4.67
- Cierres anteriores
- 2.31
- Open
- 2.29
- Bid
- 2.27
- Ask
- 2.57
- Low
- 2.26
- High
- 2.38
- Volumen
- 119
- Cambio diario
- -1.73%
- Cambio mensual
- -10.63%
- Cambio a 6 meses
- -7.72%
- Cambio anual
- -41.79%
