Währungen / NNBR
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
NNBR: NN Inc
2.32 USD 0.02 (0.87%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NNBR hat sich für heute um 0.87% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.29 bis zu einem Hoch von 2.34 gehandelt.
Verfolgen Sie die NN Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NNBR News
- NN verlängert Joint Venture im chinesischen Automobilsektor
- NN extends joint venture in China’s automotive sector
- NN Inc: Strategische Neuausrichtung soll Umsatz über eine Milliarde Dollar heben
- NN Inc at IAccess Alpha: Strategic Repositioning and Growth
- NN Inc. appoints Mohamad Farhat as CTO for electrical, defense units
- UBS downgrades NN Group to “neutral” after 50% YTD stock surge
- NN's Q2 Shows Progress, But I'm Staying On The Sidelines For Now (NNBR)
- NN Group stock rises after beating consensus operating capital generation
- NN, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:NNBR)
- NN, Inc. (NNBR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: NN Inc Q2 2025 reveals surprising EPS beat
- Constellation Software, Under Armour, Muenchener Rueckver set to report Friday
- NN Inc beats Q2 earnings expectations, posts revenue miss
- NN Inc. Q2 2025 presentation: Margin improvement despite sales headwinds
- NN Inc earnings beat by $0.02, revenue fell short of estimates
- B.Riley initiates coverage on NN, Inc stock with Buy rating and $4 target
- NN Inc. appoints Timothy Erro as new chief commercial officer
- NN Inc. at Noble Capital Conference: Strategic Repositioning Unveiled
- JPMorgan upgrades NN Group stock rating citing growth prospects
- NN, Inc. Executive Management to Present at the Noble Capital Markets Emerging Growth Equity Conference
- Berenberg maintains Buy on NN Group with EUR54.20 target
- Citi lifts NN Group stock target to EUR53.90, keeps neutral stance
- NN Group targets €2.2 bln operating capital generation by 2028
- UBS downgrades ASR Nederland to “neutral,” cites full valuation
Tagesspanne
2.29 2.34
Jahresspanne
1.58 4.67
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.30
- Eröffnung
- 2.34
- Bid
- 2.32
- Ask
- 2.62
- Tief
- 2.29
- Hoch
- 2.34
- Volumen
- 30
- Tagesänderung
- 0.87%
- Monatsänderung
- -8.66%
- 6-Monatsänderung
- -5.69%
- Jahresänderung
- -40.51%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K