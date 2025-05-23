Dövizler / NNBR
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
NNBR: NN Inc
2.24 USD 0.06 (2.61%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NNBR fiyatı bugün -2.61% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.24 ve Yüksek fiyatı olarak 2.34 aralığında işlem gördü.
NN Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NNBR haberleri
- NN Çin’deki otomotiv sektöründeki ortak girişimini uzatıyor
- NN extends joint venture in China’s automotive sector
- NN Inc IAccess Alpha’da: Stratejik Yeniden Konumlandırma ve Büyüme
- NN Inc at IAccess Alpha: Strategic Repositioning and Growth
- NN Inc. appoints Mohamad Farhat as CTO for electrical, defense units
- UBS downgrades NN Group to “neutral” after 50% YTD stock surge
- NN's Q2 Shows Progress, But I'm Staying On The Sidelines For Now (NNBR)
- NN Group stock rises after beating consensus operating capital generation
- NN, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:NNBR)
- NN, Inc. (NNBR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: NN Inc Q2 2025 reveals surprising EPS beat
- Constellation Software, Under Armour, Muenchener Rueckver set to report Friday
- NN Inc beats Q2 earnings expectations, posts revenue miss
- NN Inc. Q2 2025 presentation: Margin improvement despite sales headwinds
- NN Inc earnings beat by $0.02, revenue fell short of estimates
- B.Riley initiates coverage on NN, Inc stock with Buy rating and $4 target
- NN Inc. appoints Timothy Erro as new chief commercial officer
- NN Inc. at Noble Capital Conference: Strategic Repositioning Unveiled
- JPMorgan upgrades NN Group stock rating citing growth prospects
- NN, Inc. Executive Management to Present at the Noble Capital Markets Emerging Growth Equity Conference
- Berenberg maintains Buy on NN Group with EUR54.20 target
- Citi lifts NN Group stock target to EUR53.90, keeps neutral stance
- NN Group targets €2.2 bln operating capital generation by 2028
- UBS downgrades ASR Nederland to “neutral,” cites full valuation
Günlük aralık
2.24 2.34
Yıllık aralık
1.58 4.67
- Önceki kapanış
- 2.30
- Açılış
- 2.34
- Satış
- 2.24
- Alış
- 2.54
- Düşük
- 2.24
- Yüksek
- 2.34
- Hacim
- 194
- Günlük değişim
- -2.61%
- Aylık değişim
- -11.81%
- 6 aylık değişim
- -8.94%
- Yıllık değişim
- -42.56%
21 Eylül, Pazar