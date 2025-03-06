Валюты / NNBR
NNBR: NN Inc
2.31 USD 0.04 (1.70%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NNBR за сегодня изменился на -1.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.30, а максимальная — 2.41.
Следите за динамикой NN Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости NNBR
Дневной диапазон
2.30 2.41
Годовой диапазон
1.58 4.67
- Предыдущее закрытие
- 2.35
- Open
- 2.38
- Bid
- 2.31
- Ask
- 2.61
- Low
- 2.30
- High
- 2.41
- Объем
- 85
- Дневное изменение
- -1.70%
- Месячное изменение
- -9.06%
- 6-месячное изменение
- -6.10%
- Годовое изменение
- -40.77%
