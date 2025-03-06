КотировкиРазделы
Валюты / NNBR
Назад в Рынок акций США

NNBR: NN Inc

2.31 USD 0.04 (1.70%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NNBR за сегодня изменился на -1.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.30, а максимальная — 2.41.

Следите за динамикой NN Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости NNBR

Дневной диапазон
2.30 2.41
Годовой диапазон
1.58 4.67
Предыдущее закрытие
2.35
Open
2.38
Bid
2.31
Ask
2.61
Low
2.30
High
2.41
Объем
85
Дневное изменение
-1.70%
Месячное изменение
-9.06%
6-месячное изменение
-6.10%
Годовое изменение
-40.77%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.