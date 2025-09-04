CotizacionesSecciones
MDT: Medtronic plc

94.58 USD 0.36 (0.38%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de MDT de hoy ha cambiado un 0.38%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 93.80, mientras que el máximo ha alcanzado 95.12.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Medtronic plc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
93.80 95.12
Rango anual
79.29 95.66
Cierres anteriores
94.22
Open
94.41
Bid
94.58
Ask
94.88
Low
93.80
High
95.12
Volumen
7.865 K
Cambio diario
0.38%
Cambio mensual
2.25%
Cambio a 6 meses
6.52%
Cambio anual
4.82%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B