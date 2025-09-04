FiyatlarBölümler
MDT: Medtronic plc

95.10 USD 0.48 (0.50%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MDT fiyatı bugün -0.50% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 94.07 ve Yüksek fiyatı olarak 95.90 aralığında işlem gördü.

Medtronic plc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
94.07 95.90
Yıllık aralık
79.29 95.90
Önceki kapanış
95.58
Açılış
95.87
Satış
95.10
Alış
95.40
Düşük
94.07
Yüksek
95.90
Hacim
16.676 K
Günlük değişim
-0.50%
Aylık değişim
2.81%
6 aylık değişim
7.11%
Yıllık değişim
5.40%
21 Eylül, Pazar