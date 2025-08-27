Валюты / MDT
MDT: Medtronic plc
94.22 USD 0.74 (0.79%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MDT за сегодня изменился на 0.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 93.29, а максимальная — 95.54.
Следите за динамикой Medtronic plc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости MDT
Дневной диапазон
93.29 95.54
Годовой диапазон
79.29 95.66
- Предыдущее закрытие
- 93.48
- Open
- 93.69
- Bid
- 94.22
- Ask
- 94.52
- Low
- 93.29
- High
- 95.54
- Объем
- 11.663 K
- Дневное изменение
- 0.79%
- Месячное изменение
- 1.86%
- 6-месячное изменение
- 6.12%
- Годовое изменение
- 4.42%
