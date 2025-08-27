КотировкиРазделы
MDT: Medtronic plc

94.22 USD 0.74 (0.79%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MDT за сегодня изменился на 0.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 93.29, а максимальная — 95.54.

Дневной диапазон
93.29 95.54
Годовой диапазон
79.29 95.66
Предыдущее закрытие
93.48
Open
93.69
Bid
94.22
Ask
94.52
Low
93.29
High
95.54
Объем
11.663 K
Дневное изменение
0.79%
Месячное изменение
1.86%
6-месячное изменение
6.12%
Годовое изменение
4.42%
