MDT: Medtronic plc

95.58 USD 1.00 (1.06%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MDT hat sich für heute um 1.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 93.81 bis zu einem Hoch von 95.64 gehandelt.

Verfolgen Sie die Medtronic plc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
93.81 95.64
Jahresspanne
79.29 95.66
Vorheriger Schlusskurs
94.58
Eröffnung
94.55
Bid
95.58
Ask
95.88
Tief
93.81
Hoch
95.64
Volumen
12.004 K
Tagesänderung
1.06%
Monatsänderung
3.33%
6-Monatsänderung
7.65%
Jahresänderung
5.93%
