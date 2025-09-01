Währungen / MDT
MDT: Medtronic plc
95.58 USD 1.00 (1.06%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MDT hat sich für heute um 1.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 93.81 bis zu einem Hoch von 95.64 gehandelt.
Verfolgen Sie die Medtronic plc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
MDT News
Tagesspanne
93.81 95.64
Jahresspanne
79.29 95.66
- Vorheriger Schlusskurs
- 94.58
- Eröffnung
- 94.55
- Bid
- 95.58
- Ask
- 95.88
- Tief
- 93.81
- Hoch
- 95.64
- Volumen
- 12.004 K
- Tagesänderung
- 1.06%
- Monatsänderung
- 3.33%
- 6-Monatsänderung
- 7.65%
- Jahresänderung
- 5.93%
