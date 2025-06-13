Divisas / KURA
KURA: Kura Oncology Inc
8.09 USD 0.26 (3.11%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de KURA de hoy ha cambiado un -3.11%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 8.08, mientras que el máximo ha alcanzado 8.58.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Kura Oncology Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KURA News
- Citizens JMP reitera calificación de Kura Oncology en Supera al Mercado
- Kura Oncology, Inc. - Special Call
- Kura Oncology presentará datos preliminares sobre el fármaco contra el cáncer darlifarnib
- Kura Oncology at H.C. Wainwright: Strategic Pipeline Developments
- Syndax Gains Attention With Strong Drug Portfolio, Path To Leukemia Market Growth - Syndax Pharmaceuticals (NASDAQ:SNDX), Kura Oncology (NASDAQ:KURA)
- This HubSpot Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Thursday - Entergy (NYSE:ETR), AptarGroup (NYSE:ATR)
- Guggenheim initiates coverage on Kura Oncology stock with Neutral rating
- UnitedHealth, Cisco Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Evolv Technologies, Precigen, Hesai Group And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Evolv Technologies (NASDAQ:EVLV)
- Kura Oncology stock price target lowered to $24 at Citizens JMP
- Kura Oncology, Inc. (KURA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Kura Oncology (KURA) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Kura (KURA) Revenue Drops 61%
- Kura: Ziftomenib Shift To Newly Diagnosed Mutant AML Patients Bodes Well (NASDAQ:KURA)
- Kura Oncology and Kyowa Kirin enter agreement to co-promote leukemia drug in US
- Cantor Fitzgerald reiterates overweight rating on Kura Oncology stock
- Kura Oncology stock maintains Overweight rating on AML treatment progress
- H.C. Wainwright reiterates buy rating on Kura Oncology stock at $40
- Citizens JMP reiterates Kura Oncology stock rating on positive trial data
Rango diario
8.08 8.58
Rango anual
5.41 19.73
- Cierres anteriores
- 8.35
- Open
- 8.43
- Bid
- 8.09
- Ask
- 8.39
- Low
- 8.08
- High
- 8.58
- Volumen
- 3.621 K
- Cambio diario
- -3.11%
- Cambio mensual
- 1.25%
- Cambio a 6 meses
- 23.32%
- Cambio anual
- -58.53%
