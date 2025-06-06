통화 / KURA
KURA: Kura Oncology Inc
8.25 USD 0.19 (2.25%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
KURA 환율이 오늘 -2.25%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 8.16이고 고가는 8.75이었습니다.
Kura Oncology Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
8.16 8.75
년간 변동
5.41 19.73
- 이전 종가
- 8.44
- 시가
- 8.53
- Bid
- 8.25
- Ask
- 8.55
- 저가
- 8.16
- 고가
- 8.75
- 볼륨
- 2.789 K
- 일일 변동
- -2.25%
- 월 변동
- 3.25%
- 6개월 변동
- 25.76%
- 년간 변동율
- -57.71%
