KURA: Kura Oncology Inc
8.38 USD 0.06 (0.71%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KURA hat sich für heute um -0.71% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.36 bis zu einem Hoch von 8.75 gehandelt.
Verfolgen Sie die Kura Oncology Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
8.36 8.75
Jahresspanne
5.41 19.73
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.44
- Eröffnung
- 8.53
- Bid
- 8.38
- Ask
- 8.68
- Tief
- 8.36
- Hoch
- 8.75
- Volumen
- 520
- Tagesänderung
- -0.71%
- Monatsänderung
- 4.88%
- 6-Monatsänderung
- 27.74%
- Jahresänderung
- -57.05%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K