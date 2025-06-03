Currencies / KURA
- Overview
- US Stock Market
- Currencies
- Cryptocurrencies
- Metals
- Indexes
- Commodities
KURA: Kura Oncology Inc
8.35 USD 0.14 (1.71%)
Sector: Healthcare Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
KURA exchange rate has changed by 1.71% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 8.22 and at a high of 8.45.
Follow Kura Oncology Inc dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KURA News
- Kura Oncology to present preliminary data on cancer drug darlifarnib
- Kura Oncology at H.C. Wainwright: Strategic Pipeline Developments
- Syndax Gains Attention With Strong Drug Portfolio, Path To Leukemia Market Growth - Syndax Pharmaceuticals (NASDAQ:SNDX), Kura Oncology (NASDAQ:KURA)
- This HubSpot Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Thursday - Entergy (NYSE:ETR), AptarGroup (NYSE:ATR)
- Guggenheim initiates coverage on Kura Oncology stock with Neutral rating
- UnitedHealth, Cisco Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Evolv Technologies, Precigen, Hesai Group And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Evolv Technologies (NASDAQ:EVLV)
- Kura Oncology stock price target lowered to $24 at Citizens JMP
- Kura Oncology, Inc. (KURA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Kura Oncology (KURA) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Kura (KURA) Revenue Drops 61%
- Kura: Ziftomenib Shift To Newly Diagnosed Mutant AML Patients Bodes Well (NASDAQ:KURA)
- Kura Oncology and Kyowa Kirin enter agreement to co-promote leukemia drug in US
- Cantor Fitzgerald reiterates overweight rating on Kura Oncology stock
- Kura Oncology stock maintains Overweight rating on AML treatment progress
- H.C. Wainwright reiterates buy rating on Kura Oncology stock at $40
- H.C. Wainwright reiterates buy rating on Kura Oncology stock at $40
- Citizens JMP reiterates Kura Oncology stock rating on positive trial data
- Kura Oncology at Goldman Sachs Conference: Strategic Insights on ZIFTOMENIB
- Kura Oncology Reports Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Kura Oncology at Jefferies Conference: Strategic Advancements in AML
- **citizens jmp reiterates market outperform rating on kura oncology stock**
- Leerink Partners reiterates outperform rating for Kura Oncology stock
- Cantor Fitzgerald reiterates overweight rating for Kura Oncology stock
Daily Range
8.22 8.45
Year Range
5.41 19.73
- Previous Close
- 8.21
- Open
- 8.22
- Bid
- 8.35
- Ask
- 8.65
- Low
- 8.22
- High
- 8.45
- Volume
- 2.629 K
- Daily Change
- 1.71%
- Month Change
- 4.51%
- 6 Months Change
- 27.29%
- Year Change
- -57.20%
16 September, Tuesday
12:30
USD
- Act
- 0.6%
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.6%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.5%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.3%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.1%
13:15
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- -0.4%
13:15
USD
- Act
- 0.9%
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.4%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- Prev
- 0.1%
17:00
USD
- Act
- 4.613%
- Fcst
- Prev
- 4.876%