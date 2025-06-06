Moedas / KURA
KURA: Kura Oncology Inc
8.38 USD 0.29 (3.58%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do KURA para hoje mudou para 3.58%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 8.12 e o mais alto foi 8.45.
Veja a dinâmica do par de moedas Kura Oncology Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
8.12 8.45
Faixa anual
5.41 19.73
- Fechamento anterior
- 8.09
- Open
- 8.27
- Bid
- 8.38
- Ask
- 8.68
- Low
- 8.12
- High
- 8.45
- Volume
- 800
- Mudança diária
- 3.58%
- Mudança mensal
- 4.88%
- Mudança de 6 meses
- 27.74%
- Mudança anual
- -57.05%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh