货币 / KURA
KURA: Kura Oncology Inc
8.20 USD 0.15 (1.80%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日KURA汇率已更改-1.80%。当日，交易品种以低点8.18和高点8.58进行交易。
关注Kura Oncology Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
KURA新闻
日范围
8.18 8.58
年范围
5.41 19.73
- 前一天收盘价
- 8.35
- 开盘价
- 8.43
- 卖价
- 8.20
- 买价
- 8.50
- 最低价
- 8.18
- 最高价
- 8.58
- 交易量
- 1.222 K
- 日变化
- -1.80%
- 月变化
- 2.63%
- 6个月变化
- 25.00%
- 年变化
- -57.97%
