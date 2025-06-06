クォートセクション
通貨 / KURA
KURA: Kura Oncology Inc

8.44 USD 0.35 (4.33%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

KURAの今日の為替レートは、4.33%変化しました。日中、通貨は1あたり8.12の安値と8.50の高値で取引されました。

Kura Oncology Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
8.12 8.50
1年のレンジ
5.41 19.73
以前の終値
8.09
始値
8.27
買値
8.44
買値
8.74
安値
8.12
高値
8.50
出来高
2.906 K
1日の変化
4.33%
1ヶ月の変化
5.63%
6ヶ月の変化
28.66%
1年の変化
-56.74%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K