通貨 / KURA
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
KURA: Kura Oncology Inc
8.44 USD 0.35 (4.33%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
KURAの今日の為替レートは、4.33%変化しました。日中、通貨は1あたり8.12の安値と8.50の高値で取引されました。
Kura Oncology Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KURA News
- シチズンズJMP、クラ・オンコロジーの「マーケットアウトパフォーム」評価を維持
- Kura Oncology stock rating reiterated at Market Outperform by Citizens JMP
- Kura Oncology, Inc. - Special Call
- クラ・オンコロジー、がん治療薬ダーリファーニブの予備データを発表へ
- Kura Oncology to present preliminary data on cancer drug darlifarnib
- Kura Oncology at H.C. Wainwright: Strategic Pipeline Developments
- Syndax Gains Attention With Strong Drug Portfolio, Path To Leukemia Market Growth - Syndax Pharmaceuticals (NASDAQ:SNDX), Kura Oncology (NASDAQ:KURA)
- This HubSpot Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Thursday - Entergy (NYSE:ETR), AptarGroup (NYSE:ATR)
- Guggenheim initiates coverage on Kura Oncology stock with Neutral rating
- UnitedHealth, Cisco Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Evolv Technologies, Precigen, Hesai Group And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Evolv Technologies (NASDAQ:EVLV)
- Kura Oncology stock price target lowered to $24 at Citizens JMP
- Kura Oncology, Inc. (KURA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Kura Oncology (KURA) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Kura (KURA) Revenue Drops 61%
- Kura: Ziftomenib Shift To Newly Diagnosed Mutant AML Patients Bodes Well (NASDAQ:KURA)
- Kura Oncology and Kyowa Kirin enter agreement to co-promote leukemia drug in US
- Cantor Fitzgerald reiterates overweight rating on Kura Oncology stock
- Kura Oncology stock maintains Overweight rating on AML treatment progress
- H.C. Wainwright reiterates buy rating on Kura Oncology stock at $40
- H.C. Wainwright reiterates buy rating on Kura Oncology stock at $40
- Citizens JMP reiterates Kura Oncology stock rating on positive trial data
- Kura Oncology at Goldman Sachs Conference: Strategic Insights on ZIFTOMENIB
- Kura Oncology Reports Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
1日のレンジ
8.12 8.50
1年のレンジ
5.41 19.73
- 以前の終値
- 8.09
- 始値
- 8.27
- 買値
- 8.44
- 買値
- 8.74
- 安値
- 8.12
- 高値
- 8.50
- 出来高
- 2.906 K
- 1日の変化
- 4.33%
- 1ヶ月の変化
- 5.63%
- 6ヶ月の変化
- 28.66%
- 1年の変化
- -56.74%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K