Валюты / KURA
KURA: Kura Oncology Inc
8.35 USD 0.14 (1.71%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KURA за сегодня изменился на 1.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.22, а максимальная — 8.45.
Следите за динамикой Kura Oncology Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
8.22 8.45
Годовой диапазон
5.41 19.73
- Предыдущее закрытие
- 8.21
- Open
- 8.22
- Bid
- 8.35
- Ask
- 8.65
- Low
- 8.22
- High
- 8.45
- Объем
- 2.629 K
- Дневное изменение
- 1.71%
- Месячное изменение
- 4.51%
- 6-месячное изменение
- 27.29%
- Годовое изменение
- -57.20%
