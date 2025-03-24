Divisas / FOR
FOR: Forestar Group Inc
26.79 USD 0.13 (0.48%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FOR de hoy ha cambiado un -0.48%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 26.74, mientras que el máximo ha alcanzado 28.25.
El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado.
FOR News
- The Housing Bubble Is Popping
- Forestar Group: 23% Sales Growth in Q3
- Forestar Group stock rises 6.5% despite EPS miss as JMP reiterates $30 target
- Forestar (FOR) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Forestar Q3 2025 misses EPS, stock rises
- Forestar Q2 2025 slides: revenue up 5% despite missing forecasts
- Forestar Group (FOR) Q3 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Coca-Cola, Philip Morris, Raytheon lead Tuesday’s earnings lineup
- D.R. Horton stock faces volume pressure as Oppenheimer maintains Perform rating
- JMP initiates Forestar Group stock with Market Outperform rating
- The Bottom Fishing Club - LGI Homes: Unusually Large Discount To Net Assets (NASDAQ:LGIH)
- Dream Unlimited Stock: Growing Real Estate Holding Company (OTCMKTS:DRUNF)
- Touchstone High Yield Fund Q1 2025 Commentary (THYAX)
- Forestar Group Inc. (FOR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- 3 Market Predictions For April
- Forestar Group: Unique Housing Play (NYSE:FOR)
- DR Horton: A Coffee Can Compounder (NYSE:DHI)
Rango diario
26.74 28.25
Rango anual
18.00 33.33
- Cierres anteriores
- 26.92
- Open
- 27.11
- Bid
- 26.79
- Ask
- 27.09
- Low
- 26.74
- High
- 28.25
- Volumen
- 178
- Cambio diario
- -0.48%
- Cambio mensual
- -2.15%
- Cambio a 6 meses
- 27.81%
- Cambio anual
- -17.29%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B