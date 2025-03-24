KurseKategorien
FOR: Forestar Group Inc

26.85 USD 0.22 (0.81%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FOR hat sich für heute um -0.81% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.69 bis zu einem Hoch von 26.87 gehandelt.

Verfolgen Sie die Forestar Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
26.69 26.87
Jahresspanne
18.00 33.33
Vorheriger Schlusskurs
27.07
Eröffnung
26.77
Bid
26.85
Ask
27.15
Tief
26.69
Hoch
26.87
Volumen
5
Tagesänderung
-0.81%
Monatsänderung
-1.94%
6-Monatsänderung
28.10%
Jahresänderung
-17.10%
