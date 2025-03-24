Währungen / FOR
FOR: Forestar Group Inc
26.85 USD 0.22 (0.81%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FOR hat sich für heute um -0.81% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.69 bis zu einem Hoch von 26.87 gehandelt.
Verfolgen Sie die Forestar Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
26.69 26.87
Jahresspanne
18.00 33.33
- Vorheriger Schlusskurs
- 27.07
- Eröffnung
- 26.77
- Bid
- 26.85
- Ask
- 27.15
- Tief
- 26.69
- Hoch
- 26.87
- Volumen
- 5
- Tagesänderung
- -0.81%
- Monatsänderung
- -1.94%
- 6-Monatsänderung
- 28.10%
- Jahresänderung
- -17.10%
