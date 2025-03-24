КотировкиРазделы
FOR: Forestar Group Inc

26.92 USD 0.67 (2.43%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FOR за сегодня изменился на -2.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.84, а максимальная — 27.54.

Следите за динамикой Forestar Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
26.84 27.54
Годовой диапазон
18.00 33.33
Предыдущее закрытие
27.59
Open
27.54
Bid
26.92
Ask
27.22
Low
26.84
High
27.54
Объем
149
Дневное изменение
-2.43%
Месячное изменение
-1.68%
6-месячное изменение
28.44%
Годовое изменение
-16.89%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.