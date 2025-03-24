Валюты / FOR
FOR: Forestar Group Inc
26.92 USD 0.67 (2.43%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FOR за сегодня изменился на -2.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.84, а максимальная — 27.54.
Следите за динамикой Forestar Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости FOR
- The Housing Bubble Is Popping
- Forestar Group: 23% Sales Growth in Q3
- Forestar Group stock rises 6.5% despite EPS miss as JMP reiterates $30 target
- Forestar (FOR) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Forestar Q3 2025 misses EPS, stock rises
- Forestar Q2 2025 slides: revenue up 5% despite missing forecasts
- Forestar Group (FOR) Q3 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Coca-Cola, Philip Morris, Raytheon lead Tuesday’s earnings lineup
- D.R. Horton stock faces volume pressure as Oppenheimer maintains Perform rating
- JMP initiates Forestar Group stock with Market Outperform rating
- The Bottom Fishing Club - LGI Homes: Unusually Large Discount To Net Assets (NASDAQ:LGIH)
- Dream Unlimited Stock: Growing Real Estate Holding Company (OTCMKTS:DRUNF)
- Touchstone High Yield Fund Q1 2025 Commentary (THYAX)
- Forestar Group Inc. (FOR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- 3 Market Predictions For April
- Forestar Group: Unique Housing Play (NYSE:FOR)
- DR Horton: A Coffee Can Compounder (NYSE:DHI)
Дневной диапазон
26.84 27.54
Годовой диапазон
18.00 33.33
- Предыдущее закрытие
- 27.59
- Open
- 27.54
- Bid
- 26.92
- Ask
- 27.22
- Low
- 26.84
- High
- 27.54
- Объем
- 149
- Дневное изменение
- -2.43%
- Месячное изменение
- -1.68%
- 6-месячное изменение
- 28.44%
- Годовое изменение
- -16.89%
