FOR: Forestar Group Inc
27.07 USD 0.28 (1.05%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FORの今日の為替レートは、1.05%変化しました。日中、通貨は1あたり26.71の安値と27.31の高値で取引されました。
Forestar Group Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
26.71 27.31
1年のレンジ
18.00 33.33
- 以前の終値
- 26.79
- 始値
- 26.96
- 買値
- 27.07
- 買値
- 27.37
- 安値
- 26.71
- 高値
- 27.31
- 出来高
- 230
- 1日の変化
- 1.05%
- 1ヶ月の変化
- -1.13%
- 6ヶ月の変化
- 29.15%
- 1年の変化
- -16.42%
